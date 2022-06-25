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25 июня отмечается День мореплавателя (День моряка).

25 июня отмечается День мореплавателя (День моряка).

25 июня отмечается День мореплавателя(День моряка)Ежегодно 25 июня отмечается международный праздник, который известен как День мореплавателя, или День моряка .

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