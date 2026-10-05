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Как назвать близнецов: 120+ имен для мальчиков и девочек

Как назвать близнецов: 120+ имен для мальчиков и девочек

Лучшие варианты созвучных имен для двойняшек фото: Midlourney / ParentsНа очередном скрининге вы узнали, что у вас будут близнецы, а имя для ребенка придумано только одно? Не страшно, Parents поможет подобрать пару идеально созвучных имен для мальчиков, девочек и королевской двойни.

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