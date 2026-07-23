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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Иванович о последних годах карьеры: «Как только выходила на корт, у меня начинались очень сильные панические атаки»

Ана Иванович рассказала, что испытывала панические атаки в конце карьеры. Экс-первая ракетка мира завершила карьеру в 2016 году в возрасте 29 лет.

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