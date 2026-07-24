Электрический рывок: почему европейцы скупают электромобили, а заводы банкротятся

Согласно отчету Европейской ассоциации автопроизводителей (ACEA), за первые шесть месяцев 2026 года объем рынка новых легковых автомобилей в Европе увеличился на 5,7%, достигнув отметки в 5 896 683 единицы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии