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Электрический рывок: почему европейцы скупают электромобили, а заводы банкротятся

Электрический рывок: почему европейцы скупают электромобили, а заводы банкротятся

Согласно отчету Европейской ассоциации автопроизводителей (ACEA), за первые шесть месяцев 2026 года объем рынка новых легковых автомобилей в Европе увеличился на 5,7%, достигнув отметки в 5 896 683 единицы.

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