Сысоева заявила, что Боня состояла в интимной связи с женатым Косенко

Старый конфликт Виктории Бони и Надежды Сысоевой неожиданно получил пикантное продолжение: в центре разборок оказался блогер Сергей Косенко.
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