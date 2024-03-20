Немцы хотели унизить русских, но загнали в ловушку себя: У России - Путин, а у Германии - ливерная колбаса

Какие все-таки жесткие и бескомпромиссные эти немцы. Официальный представитель германского внешнеполитического ведомства Себастиан Фишер в понедельник 18 марта, в ходе брифинга сообщил, что МИД Германии будет указывать российского президента просто по фамилии, не уточняя, какой пост он занимает.
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