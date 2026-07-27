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Новости Тамбова

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В Тамбове почтили память детей, погибших в Донбассе

В Тамбове почтили память детей, погибших в Донбассе

Сегодня в Тамбове прошла акция, посвящённая Дню памяти детей – жертв войны в Донбассе. Её участники собрались у закладного камня на месте будущего мемориала в честь бойцов специальной военной операции рядом с Парком Победы.

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