В Тамбове почтили память детей, погибших в Донбассе

Сегодня в Тамбове прошла акция, посвящённая Дню памяти детей – жертв войны в Донбассе. Её участники собрались у закладного камня на месте будущего мемориала в честь бойцов специальной военной операции рядом с Парком Победы.
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