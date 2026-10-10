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«Нашли несколько интересных моментов». Антонелли — о прогрессе в работе с новинками

MercedesПилот Mercedes Кими Антонелли финишировал четвёртым в спринте Гран При Сингапура. Итальянец отметил, что команде пока сложно найти оптимальные настройки машины с обновлённым аэродинамическим пакетом, и рассчитывает улучшить темп к квалификации.

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