«Нашли несколько интересных моментов». Антонелли — о прогрессе в работе с новинками

MercedesПилот Mercedes Кими Антонелли финишировал четвёртым в спринте Гран При Сингапура. Итальянец отметил, что команде пока сложно найти оптимальные настройки машины с обновлённым аэродинамическим пакетом, и рассчитывает улучшить темп к квалификации.