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ВСУ атаковали мост в Белгородской области — ранены трое дорожников, проводивших ремонт

ВСУ атаковали мост в Белгородской области — ранены трое дорожников, проводивших ремонт

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что украинские войска атаковали мост в Грайворонском округе​.

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