В Польше подняли авиацию из-за действий России. Об этом сообщило Оперативное командование Вооруженных сил (ВС) республики в соцсети X.
Польша подняла истребители из-за действий России
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Галина Малыхина
Усрались...
Ответить
14 час.
Петрович
"...Польша подняла истребители из-за действий России..." Как страшно жить... Что теперь делать - ума не приложу...
Ответить
14 час.
Сергей
Надо бы почаще и покруче их дрочить, что бы жизнь мёдом не казалась!
Ответить
10 час.
Свежие комментарии