Политика как он...
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Политика как она есть

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Польша подняла истребители из-за действий России

Польша подняла истребители из-за действий России

В Польше подняли авиацию из-за действий России. Об этом сообщило Оперативное командование Вооруженных сил (ВС) республики в соцсети X.

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Комментарии
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Галина Малыхина
Усрались...
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14 час.
Петрович
&quot;...Польша подняла истребители из-за действий России...&quot; Как страшно жить... Что теперь делать - ума не приложу...
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14 час.
Сергей
Надо бы почаще и покруче их дрочить, что бы жизнь мёдом не казалась!
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10 час.
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