15 марта во всем мире отмечается Международный день добрых дел. Воспитанницы Новоаннинского ЦПД, из числа волонтёров отряда «Беспокойные сердца», решили помочь пенсионерке Борисовой Т.
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15 марта во всем мире отмечается Международный день добрых дел. Воспитанницы Новоаннинского ЦПД, из числа волонтёров отряда «Беспокойные сердца», решили помочь пенсионерке Борисовой Т.