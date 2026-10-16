Передача копий семи портретов из Военной галереи 1812 года Эрмитажа в белградский Исторический музей положила начало работе над документальным фильмом «Под двуглавым орлом».
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