Мои наблюдения: год обещает быть томным

Мысли Бабы Яги Вот мы тут хихикаем улыбаемся по поводу фонтанирующего всякими идеями нового президента США, а ведь дело не просто сдвинулось с мёртвой точки – весь «цивилизованный» мир бурлит как не в себе! Во-первых, чтобы стал понятен уровень извержения вулкана, я хотела сказать, продуктивности выдвижения новых идей, законов, указов и просто указивок, цитирую: Все фото из интернета «Белый дом собирается нанять больше стенографистов, поскольку Трамп «много говорит», - пишет AP.