28 лет ждали мангистаусцы получения лицензии и поездки на Паралимпийские игры

Жители региона во главе с акимом области Нурдаулетом Килыбаем поприветствовали Ерболата Алтаева и его тренера Куралбека Сеидова, выступавших в составе национальной сборной по волейболу сидя на Паралимпийских играх в Париже.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии