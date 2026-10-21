В Пермском крае обнаружили подозрительную общину, которую бывшие участники называют сектой. Лидер объявил себя «голосом Бога», а адептов заставляют продавать квартиры и менять супругов.
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