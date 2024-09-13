Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Держитесь, термоядерный синтез наступит раньше, чем вы думаете (благодаря искусственному интеллекту!).

Держитесь, термоядерный синтез наступит раньше, чем вы думаете (благодаря искусственному интеллекту!).

На этой неделе интересное событие возглавило заголовки в области науки и техники. Событие произошло в национальной лаборатории термоядерного синтеза DIII-D в Сан-Диего, где исследователи из Принстона совершили большой прорыв в создании чистой энергии с помощью термоядерного синтеза.

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