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The Times: Британия хочет отправить нелегальных мигрантов в Армению

The Times: Британия хочет отправить нелегальных мигрантов в Армению

TASS/Zuma/Michael Debets Британия проводит переговоры с Арменией, Коста-Рикой, Кот-Д'Ивуаром и Ботсваной по вопросу отправки нелегальных мигрантов в эти страны, пишет 15 апреля газета The Times со ссылеой на документы правительства Британии, обнародованные после утечки.

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Комментарии
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лл
лина любимцева
Британия нашла себе ХАЛДЕЯ, беспрекословно им подчиняющемуся и смотрящего им в рот. Пашиняна. А из Армении Британия хочет сделать ОТХОЖЕЕ МЕСТО для отребья со всего Мира!!... НУ и КУДА СМОТРЯТ АРМЯНЕ?!! Прочему терпят Пашиняна? Откуда он вообще взялся?!! причем, Армению никто не спрашивает, согласна она принять мигрантов из Британии, или нет? МЕЛКОБРИТЫ САМИ  РЕШИЛИ - ВСЕ!!
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