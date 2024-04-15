The Times: Британия хочет отправить нелегальных мигрантов в Армению

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лина любимцева

Британия нашла себе ХАЛДЕЯ, беспрекословно им подчиняющемуся и смотрящего им в рот. Пашиняна. А из Армении Британия хочет сделать ОТХОЖЕЕ МЕСТО для отребья со всего Мира!!... НУ и КУДА СМОТРЯТ АРМЯНЕ?!! Прочему терпят Пашиняна? Откуда он вообще взялся?!! причем, Армению никто не спрашивает, согласна она принять мигрантов из Британии, или нет? МЕЛКОБРИТЫ САМИ РЕШИЛИ - ВСЕ!!