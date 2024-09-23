Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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«У меня всякая баба должна каждый год рожать», говорил «заботливый» хозяин

«У меня всякая баба должна каждый год рожать», говорил «заботливый» хозяин

Генерал Аракчеев отличился не только по артиллерийской части, но еще и устройством своего имения Грузино, которое во времена аракчеевщины часто ставили в пример, да и сейчас тоже можно встретить разговоры о том, что Алексей Андреевич о крепостных заботился как никто другой.

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