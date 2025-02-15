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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Головкин поздравил сборную Казахстана с победой в Азиатских играх: «Вы в очередной раз доказали, что являетесь лидерами азиатского хоккея»

Казахстанская сборная завоевала золотые медали, в финале разгромив команду Японии со счетом 5:0.  «Поздравляю мужскую сборную Казахстана и весь тренерский штаб с золотом Азиатских игр в Харбине! Я лично присутствовал на всех играх нашей сборной и видел, с какой самоотдачей игроки каждый раз выходят на лед, показывая сплоченную игру.

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