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Военно-политическое обозрение

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Новый участник в битве за Арктику

Новый участник в битве за Арктику

В разворачивающейся битве за Север «Темной лошадкой» в регионе оставалась лишь Канада. Напомним, что с 2022 года Дания, Исландия, Канада, Норвегия, США, Финляндия и Швеция объявили о приостановке участия во всех мероприятиях Арктического совета (межправительственный форум государств по сотрудничеству в Арктике).

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