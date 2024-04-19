Новый участник в битве за Арктику

В разворачивающейся битве за Север «Темной лошадкой» в регионе оставалась лишь Канада. Напомним, что с 2022 года Дания, Исландия, Канада, Норвегия, США, Финляндия и Швеция объявили о приостановке участия во всех мероприятиях Арктического совета (межправительственный форум государств по сотрудничеству в Арктике).