МИД России вызвал на ковёр временного поверенного Армении. Шутки кончились

Мария Захарова сообщила, что до армянского представителя довели неприемлемость антирусской кампании в республикеВ минувший четверг Мария Захарова провела традиционный брифинг, посвящённый внешней политике.
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