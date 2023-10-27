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МИД России вызвал на ковёр временного поверенного Армении. Шутки кончились

МИД России вызвал на ковёр временного поверенного Армении. Шутки кончились

Мария Захарова сообщила, что до армянского представителя довели неприемлемость антирусской кампании в республикеВ минувший четверг Мария Захарова провела традиционный брифинг, посвящённый внешней политике.

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