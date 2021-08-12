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Politico: Власти США могут эвакуировать дипперсонал посольства в Афганистане

Politico: Власти США могут эвакуировать дипперсонал посольства в Афганистане

На фоне наступления боевиков террористического движения «Талибан» (деятельность которого запрещена в РФ) в Афганистане Госдеп может принять решение об эвакуации из Кабула дипломатического персонала, пишет издание Politico со ссылкой на источники.

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