Киберпреступники освоили новый способ обмана с помощью QR-кодов. Мошенники сменили тактику

Злоумышленники адаптировались к современным методам защиты и придумали новый метод мошенничества при помощи QR-кодовКак сообщает в новом исследовании компания Check Point, число атак посредством распространения вредоносных QR-кодов неуклонно растет с каждым месяцем.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии