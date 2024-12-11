Врач Разаренова объяснила, какую пользу для организма несут грибы

А также пояснила, кому стоит воздержаться от их употребления Практически каждый из нас любит грибы за их своеобразный вкус, пользу и высокое содержание минералов и белков, но как пояснила врач-диетолог Александра Разаренова в беседе с «радио Sputnik», не стоит забывать, что это трудноусвояемый продукт со своими скрытыми рисками для некоторых из нас – непереносимостью.