Экс-возлюбленные блогера Закаряна обвинили его в миллионном обмане

ИЗВЕСТИЯ/Екатерина Штукина Бывшая девушка блогера Сурена Закаряна заявила, что он обманом выманил у нее более 11 миллионов рублей и напал при попытке разоблачения.
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