ШОС за 25 лет стала влиятельным центром многополярного мира — Путин

Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) превратилась во влиятельный центр формирующегося многополярного мира.
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