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Татар-информ

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От центра до окраин: сколько стоит жилье в разных районах Казани

От центра до окраин: сколько стоит жилье в разных районах Казани

Стоимость жилья в Казани заметно различается в зависимости от района – причем соотношение цен на новостройки, вторичку и аренду совпадает далеко не всегда.

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