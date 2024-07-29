Археологи Испании обнаружили останки Homo antecessor в пещере Гран-Валли

Археологи Испании сообщают о значительных находках на территории каменного века Атапуэрка. В течение последнего полевого сезона были найдены фрагменты костей и зубов одного или нескольких представителей вида-предшественника человека, жившего здесь около 850 тысяч лет назад.
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