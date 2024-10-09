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Рогов: российские силы предотвратили массированный удар ВСУ по югу РФ

Рогов: российские силы предотвратили массированный удар ВСУ по югу РФ

Председатель комиссии Общественной палаты и сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил о попытках ВСУ нанести массированный удар по городам в Краснодарском крае и Ростовской области.

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