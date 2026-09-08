Если бы хохлы не были дебилами (ненаучная фантастика)

А мы продолжим возить слабоумных рабов пятачками по асфальту.Я знаю, что история не терпит сослагательного наклонения.
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Ладно уж. Хохлы дебтлы, но чего же мы, героические умники, ПЯТЫЙ ГОД топчемся , топчемся, людей гробим, а всё ещё до конца Донбасс НЕ ОСВОБОДИЛИ?! Ась? А чего ВСЁ ЕЩЁ на ЛЕВОМ БЕРЕГУ Днепра:! Ась? А чего БЕЗОПАСНОСТЬ на пол России, вплоть ДО УРАЛА и даже ДАЛЬШЕ, ИСЧЕЗЛА?! Ась? Хватит же уже жвачку про "дураков" и "дебилов" в головы нам вбивать! ВОЕВАТ( С УМОМ НАДО! А не трёп патриотов устраивать! По 6 (шесть) километров ЗА ГОД - это "победа"?! А если до Херсона 60 км., то СКОЛЬКО ЛЕТ будем до него "побеждать"? ДЕСЯТЬ ЛЕТ, наверное?! А?