Турция ждет конкретику по возможным переговорам по Украине

Анкара ждёт конкретики по предложению России возобновить переговоры с Украиной в Стамбуле 15 мая. Как сообщает РИА Новости, пока речь идёт лишь о технической готовности сторон — никаких окончательных решений не принято.
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