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Воронежские новости

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Завтра похолодание до +11 ночью и +20 днём

Завтра похолодание до +11 ночью и +20 днём

Завтра ожидается небольшое похолодание и слабый ветер. Не пропустите детали завтрашней погоды!Сегодня 11 сентября температура воздуха составит +22 градуса.

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