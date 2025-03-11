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Силы ПВО уничтожили за ночь 337 БПЛА над регионами России

Силы ПВО уничтожили за ночь 337 БПЛА над регионами России

Российские силы ПВО уничтожили 337 украинских дронов над регионами России за прошедшую ночь. «В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 337 украинских беспилотных летательных аппаратов», — говорится в заявлении ведомства.

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