Сводки СВО, 15 сентября, главное: Наши уже в километре от Краматорска, оборону Орехова разделывают под орех 1664-й день спецоперации.
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Датский вертолет-провокатор получил пару сигнальных ракет от нашего фрегата
Российский фрегат был вынужден выпустить две сигнальные ракеты в направлении вертолета AS550 Fennec ВВС Дании. Инцидент произошел в международных водах Балтийского моря недалеко от датского порта Гедсер.
Как сообщает "Военный осведомитель" в MAX, посол России в Дании Владимир Барбин подчеркнул, что это не первый случай, когда вертолёты ВВС Дании совершают опасные маневры рядом с российскими военными кораблями, находящимися в открытом море и за пределами территориальных вод Дании.
На опубликованном фото запечатлен похожий инцидент с российским разведывательным судном "Академик Николай Страхов", над которым завис датский вертолет.
Снимок наглядно демонстрирует неадекватность маневров ВВС Дании в отношении кораблей ВМФ России.
Украина утратила выход в Черное море через Днепро-Бугский лиман
Украина утратила выход к Черному морю через Днепро-Бугский лиман. Об этом заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
«Порты Херсона, которые находятся на Днепре, Николаева на Южном Буге — имеют выход в Черное море через Днепро-Бугский лиман. Проход судов там фактически заблокирован нашими военными», — сказал он РИА Новости.
ВС РФ в последние месяцы системно атаковали украинские порты и судна, ставя цель заблокировать выход Украины к морю. На этом фоне МО РФ неоднократно сообщало и о поражении целей в Днепро-Бугском лимане, через который осуществлялась доставка военных грузов для нужд противника.
В частности, в июле среди пораженных целей фигурировал и турецкий сухогруз «Golden Leo», Судно было атаковано 19 июля. Отбуксировать его в порт у противника не получилось. Через несколько дней сухогруз перевернулся и затонул у берегов Одессы.
«Вообще, очень правильная тенденция. Да, мы могли бы давно, в 2023-м устроить блокаду портов Украины и уничтожать все суда, которые туда шли», — писал в этой связи телеграм-канал «РИА КАТЮША».
«Но мы соблюдали «Зерновую сделку», которую под продажу Украине оружия лоббировал Эрдоган. Еще с ноября 2022 года Турция начала поставки на Украину разработанных в США кассетных боеприпасов. Это помимо артиллерии, обычных снарядов, РСЗО, противотанковые ракеты UMTAS и управляемые бомбы MAM, броневиков, патронов, дронов. На все вопросы у Турции был ответ – мы не воюем с Россией, просто торгуем. России, правда, она оружие не продавала. Зато под ее флагом на Украину шло оружие НАТО в до сих пор неизвестном количестве», — указывалось в публикации.
При этом авторы ТК подчеркнули, что удары по портам и всей портовой инфраструктуре юга Украины обнуляют эти поставки.
«Вот только реальный эффект будет только при системном уничтожении кораблей и портов, а не до «нового этапа переговоров», а также уничтожение мостов по которым идут грузы из Румынии на Украину. Как минимум там. Все остальное, как и более ранние «масштабные удары» максимум дадут временный эффект, минимум – НАТО быстро вернет свои пути снабжения в строй», — предупреждалось в публикации.
Ранее на Украине уже жаловались, что фактически утратили выход к морю из-за российских атак и терпят убытки с приостановкой экспорта зерна. Теперь нужно закреплять успех, и сделать так, чтобы этот выход к морю никогда и не возобновился. По крайней мере, пока Украина находится в совершенно невменяемом состоянии.
В конце августа стало известно, что Турция разработала план безопасной транспортировки зерна в Чёрном море. Согласия сторон на ее предложения, однако, пока нет.