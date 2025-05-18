Ведущая канала Матч ТВ Ксения Ермакова: «Дочь обожает книгу про Карлсона и театр кукол Образцова»

О семейных традициях и любимых местах отдыха с ребенком 17 апреля в московском ресторане с детской концепцией Ribambelle прошло первое мероприятие Клуба «Счастливые родители», организованное интернет-журналом Parents.
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