Министр Донецка наградил водителя за спасение из-под обстрела

В Донецке водитель автобуса №70 Саак Маркосян спас пассажиров, выведя транспорт из зоны обстрела. За героизм он получил благодарность от министра транспорта ДНР Александра Бондаренко.
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