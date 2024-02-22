6 типов личностей, необходимых в каждом офисе: не научная, но проверенная теория

Помощь или советы, которые не предлагают реальных решений, так же бесполезно, фраза “не переживай”Вам когда-нибудь приходилось работать в офисе, где вы не чувствовали постоянного бремени токсичной атмосферы, но это не значило, что работа была скучной и депрессивной? Мы не говорим о местах, которые называют себя семьёй, но на деле настоящей являются лишь бизнесом, или о местах, где работа так увлекательна, что коллеги приходят сюда только чтобы избавиться от домогательств или финансовых преступлений (например, детский сад для собак, винный магазин с каламбурами в названиях, пиццерия, где подбрасывают тесто в воздух и громко кричат «Мамма миа!» и т.