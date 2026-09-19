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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Журанков о переходе Александра Плющенко в Азербайджан: «Очень продуманный его родителями шаг с точки зрения дальнейшей карьеры»

Комментатор Андрей Журанков высказался о переходе Александра Плющенко под флаг Азербайджана . Сегодня Плющенко-младший выступил с произвольной программой на этапе Гран-при среди юниоров в Анкаре.

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