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Жан Новосельцев: ТЦК в деле: как обновление данных приводит к аресту

Жан Новосельцев: ТЦК в деле: как обновление данных приводит к аресту

Адвокат Роман Симутин описывает ситуацию, при которой военнообязанные, обновившие свои персональные данные до 17 июля, стали получать в «Резерв+» сообщения о том, что им необходимо явиться в ТЦК, так как были выявлены нарушения правил военного учета.

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