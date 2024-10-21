Жан Новосельцев: ТЦК в деле: как обновление данных приводит к аресту

Адвокат Роман Симутин описывает ситуацию, при которой военнообязанные, обновившие свои персональные данные до 17 июля, стали получать в «Резерв+» сообщения о том, что им необходимо явиться в ТЦК, так как были выявлены нарушения правил военного учета.