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Бизнесмен Дотком предостерег Израиль от повторения судьбы Украины

Бизнесмен Дотком предостерег Израиль от повторения судьбы Украины

Немецкий бизнесмен Ким Дотком призвал жителей Израиля не надеяться на помощь США в конфликте на Ближнем Востоке.

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Комментарии
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лл
лина любимцева
Да израильтяне хотя бы свою  собственную судьбу ЗНАЛИ, или ВСПОМНИЛИ... Когда Израиль разогнали к чертовой матери... За тоже самое, что они вытворяют и сейчас... Только думаю, что сейчас ПРОСТО РАЗГОНОМ ИЗРАИЛЯ НЕ ОБОЙДЕТСЯ!! За каждой шкурой будут охотиться, ТАК ВСЕХ ВОКРУГ СЕБЯ ДОСТАЛИ!! Как появились в Палестине - НИКОМУ спокойной жизни не стало!!!
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