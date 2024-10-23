Немецкий бизнесмен Ким Дотком призвал жителей Израиля не надеяться на помощь США в конфликте на Ближнем Востоке.
Бизнесмен Дотком предостерег Израиль от повторения судьбы Украины
Комментарии
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лл
лина любимцева
Да израильтяне хотя бы свою собственную судьбу ЗНАЛИ, или ВСПОМНИЛИ... Когда Израиль разогнали к чертовой матери... За тоже самое, что они вытворяют и сейчас... Только думаю, что сейчас ПРОСТО РАЗГОНОМ ИЗРАИЛЯ НЕ ОБОЙДЕТСЯ!! За каждой шкурой будут охотиться, ТАК ВСЕХ ВОКРУГ СЕБЯ ДОСТАЛИ!! Как появились в Палестине - НИКОМУ спокойной жизни не стало!!!
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