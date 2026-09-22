Сержант Юрий Погребняк рассказал о важности веры на войне

Сержант Юрий Погребняк из 239-го гвардейского полка рассказал РИА Новости о значимой роли веры для выживания на войне.
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