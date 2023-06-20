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  • людмила кузьмина39
    Когда муж стал прятать переписку да пороли везде наставил, стали просто чужие уже даже бывает даже ночевать не приход...Жена Игоря Никола...

Эдгард Запашный высказался о попытках снять с себя статус иноагента

Дрессировщик Эдгард Запашный рассказал, что нужно делать со звездами, которые хотят вернуться. Максим Галкин* и Артур Смольянинов*** в один голос заявляют о бойкоте политики нашей страны, за что получают серьезную критику от соотечественников.

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