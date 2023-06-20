Эдгард Запашный высказался о попытках снять с себя статус иноагента

Дрессировщик Эдгард Запашный рассказал, что нужно делать со звездами, которые хотят вернуться. Максим Галкин* и Артур Смольянинов*** в один голос заявляют о бойкоте политики нашей страны, за что получают серьезную критику от соотечественников.