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Пятый канал

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Оксфордский визг: студентов учат воевать с Россией и называть это «спасением Украины»

Оксфордский визг: студентов учат воевать с Россией и называть это «спасением Украины»

Идеи одного из главных американских русофобов не дают покоя ближайшим друзьям и спонсорам Киева. По предложению Макрона они сегодня соберутся во Франции и будут решать, как нанести России стратегическое поражение.

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