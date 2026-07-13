Идеи одного из главных американских русофобов не дают покоя ближайшим друзьям и спонсорам Киева. По предложению Макрона они сегодня соберутся во Франции и будут решать, как нанести России стратегическое поражение.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии