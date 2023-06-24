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Что происходит с российской армией. Стратегия и тактика ВС РФ глазами противника

Что происходит с российской армией. Стратегия и тактика ВС РФ глазами противника

© РИА Новости . РИА Новости Дмитрий Ковалевич Любая спланированная военная операция или военный конфликт предполагает разработку тактических и стратегических концепций, но только практика может в полной мере доказать их верность или ошибочность.

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