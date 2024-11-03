Как цари шутов выбирали, и Почему жизнь скоморохов была совсем не веселой

Скоморох, шут гороховый, балагур – все эти слова воспринимаются нами сегодня как оскорбление. А ведь всего лишь несколько сотен лет назад, они обозначали должность человека, который развлекал народ и даже самого царя.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии