Идеология важнее денег: капитализм сошел с ума

Этот как бы незначительный эпизод мелькал в российских СМИ в начале апреля. Речь о том, что была такая — традиционно самая популярная в США — марка пива (продается и у нас), руководить маркетингом которой взяли настоящую либералку, а она за инклюзивность, ЛГБТ и прочее Фото: © AP Photo / Charles Krupa Она придумала кампанию по поддержке бренда и изготовила рекламную партию пивных банок с портретом известного ЛГБТ-активиста в честь великого общенационального события — годовщины того самого “перехода” означенного активиста из мужчин в женщины.