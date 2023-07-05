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Идеология важнее денег: капитализм сошел с ума

Идеология важнее денег: капитализм сошел с ума

Этот как бы незначительный эпизод мелькал в российских СМИ в начале апреля. Речь о том, что была такая — традиционно самая популярная в США — марка пива (продается и у нас), руководить маркетингом которой взяли настоящую либералку, а она за инклюзивность, ЛГБТ и прочее Фото: © AP Photo / Charles Krupa Она придумала кампанию по поддержке бренда и изготовила рекламную партию пивных банок с портретом известного ЛГБТ-активиста в честь великого общенационального события — годовщины того самого “перехода” означенного активиста из мужчин в женщины.

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