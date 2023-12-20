Пригород Челябинска лидирует по проблемам с теплоснабжением жителей

Сосновский район стал рекордсменом в Челябинской области по отсутствию отопления в домах. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского регионального отделения Общероссийского Народного фронта, на стрим общественной организации обратилась жительница деревни Ключи, рассказавшая об отсутствии должного напряжения электричества в населенном пункте.