На отдых в Африку: перечислены самые популярные направления у россиян

Составлен топ-3 стран. Россияне теперь чаще покупают туры в африканские страны. По данным сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip, спрос на поездки в Африку увеличился на 32% в сравнении с прошлым годом.
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