Guggenheim назвал лучшую акцию в секторе биотехнологий

Guggenheim Securities выделил Celldex Therapeutics в качестве своей главной инвестиционной идеи в секторе биотехнологий, ожидая значительного коммерческого потенциала от основного препарата-кандидата компании — барзолволимаба.
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