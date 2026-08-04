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Guggenheim назвал лучшую акцию в секторе биотехнологий

Guggenheim назвал лучшую акцию в секторе биотехнологий

Guggenheim Securities выделил Celldex Therapeutics в качестве своей главной инвестиционной идеи в секторе биотехнологий, ожидая значительного коммерческого потенциала от основного препарата-кандидата компании — барзолволимаба.

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