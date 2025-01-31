Число самозанятых в Карелии за четыре года выросло в 10 раз

Помощь им оказывает Центр «Мой бизнес». С декабря 2019 года эта структура поддерживает предпринимателей и самозанятых жителей Карелии по разным вопросам – от успешного старта до поиска новых партнеров, обучения и продвижения бизнес-идей.
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